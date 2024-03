バーガーキングが手掛ける、4種のチーズをふんだんに使用し、手作業で丁寧に焼き上げたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”を使用した人気シリーズ「アグリーバーガー」

そんな「アグリーバーガー」シリーズから、本格ダブルチーズバーガー「ダブチェ・アグリー」と、チーズと豊富な野菜のおいしさを楽しめる「チーズアグリーバーガー」が登場!

さらに、期間限定で「チキンナゲット16ピース」が30%オフ210円引きの特別価格490円で提供されます☆

バーガーキング「アグリーバーガー」シリーズ

発売日:2024年3月22日(金)

取扱店舗:バーガーキング

※「ダブチェ・アグリーバーガー」と「チーズアグリーバーガー」は、東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では取扱いがありません

バーガーキングのこだわりぬいた人気シリーズ「アグリーバーガー」

そんな「アグリーバーガー」から、4種のチーズをふんだんに使用し、手作業で丁寧に焼き上げたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”を使用した本格ダブルチーズバーガー「ダブチェ・アグリーバーガー」と、チーズと豊富な野菜のおいしさを楽しめる「チーズアグリーバーガー」の2商品が登場!

「ダブチェ・アグリーバーガー」は期間限定で新発売、「チーズアグリーバーガー」は待望の定番メニュー入りとなります。

2商品に採用したのは、長い時間をかけ何度も改良を重ねたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”。

発酵前のパン生地に爽やかな酸味のゴーダチーズ、マイルドなエグモントチーズ、ほのかな甘みのモッツァレラチーズを均一に付けて発酵させ、さらにもう一度、手作業でチェダーチーズを重ねて丁寧に焼き上げています。

期間限定「ダブチェ・アグリーバーガー」

価格:単品 1,340円(税込)/セット 1,640円(税込)

期間限定の「ダブチェ・アグリーバーガー」

一つ一つ丁寧に焼き上げた“4種チーズのクラフトバンズ”にバーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティ2枚、コクのあるチェダーチーズ4枚、味のアクセントのピクルス、フレッシュなオニオンをケチャップとマスタードで仕上げた、ビーフとチーズを存分に楽しめるボリューム満点の本格ダブルチーズバーガーです。

新定番「チーズアグリーバーガー」

価格:単品890円(税込)/セット1,190円(税込)

定番商品に待望の仲間入りをした「チーズアグリーバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティにスライスしたチェダーチーズ2枚とフレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスを“4種チーズのクラフトバンズ”でサンド。

コクのあるチェダーチーズと豊富な野菜のおいしさを楽しめます。

歴代「アグリーバーガー」シリーズを紹介

2020年の9月から期間限定で販売されてきた、バーガーキングはこだわりぬいた人気シリーズ「アグリーバーガー」

4種のチーズをふんだんに使用し手作業で丁寧に焼き上げたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”は人気となり、「アグリーバーガー」は2020年の新発売商品の中で売上No.1※となりました。

※バーガーキングが2020年に新発売したバーガーで売上No.1(バーガーキング調べ)

第1弾

チーズアグリービーフバーガー

発売日:2020年9月11日(金)〜 ※販売終了

第2弾

チリアグリービーフバーガー

発売日:2020年10月9日(金)〜 ※販売終了

第3弾

チキン・デ・アグリーバーガー

発売日:2020年11月13日(金)〜 ※販売終了

第4弾

テリヤキアグリービーフバーガー

発売日:2021年4月2日(金)〜 ※販売終了

第5弾

シュリンプ・スパイシーアグリービーフバーガー

発売日:2021年4月30日(金)〜 ※販売終了

第6弾

アグリービーフバーガー

発売日:2022年2月11日(金)〜 ※販売終了

ハバネロチーズアグリービーフバーガー

発売日:2022年2月11日(金)〜 ※販売終了

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)です

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

「チキンナゲット16ピース」が30%オフ210円引きの特別価格!

特別価格:490円(税込)※30%オフ、210円引き

※BBQソース・ハニーマスタードソース 選べるソース2つ付き

発売日:2024年3月22日(金)〜4月4日(木)

2週間限定で、ジューシーな鶏むね肉をカラッとフライした人気サイドメニューの大容量パック「チキンナゲット16ピース」が、春休みの大特価に!

ソースはコク深く渋みのあるスモーキーな味わいの「BBQソース」、やさしい甘さと酸味が特徴の「ハニーマスタードソース」の2種類から2つを選べます。

家族や友だちと、また、ひとりでも、春休みの大特価「チキンナゲット16ピース」をお得に楽しめます☆

※ソースは30円で1つ追加できます

※1会計32ピースまで購入できます

※一部店舗では、取り扱っていません

※店舗により販売時間帯が異なります

※デリバリーでは不可

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

バーガーキングの人気シリーズ「アグリーバーガー」の期間限定メニュー&新定番メニュー!

期間限定「ダブチェ・アグリーバーガー」と新定番「チーズアグリーバーガー」は、2024年3月22日(金)より、バーガーキングにて販売開始です。

