¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡ÛÂÎ½Å298¥¥íÄ¶¤Î33ºÐÃËÀ¡¡¥ª¥à¥Ä¤òÉÕ¤±¡¢Î©¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤ºÊì¿Æ¤¬²ð¸î¡Ê±Ñ¡Ë
¥¤¥®¥ê¥¹ÆîÉô¤Ë½»¤à¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Û¥ë¥È¥ó¤µ¤ó¡ÊJason Holton¡¢33¡Ë¤Ï¸½ºß¡¢ÂÎ½Å¤¬298¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¥ª¥à¥Ä¤òÉÕ¤±¤ÆÊì¿Æ¤Î¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãí¼Í¤ÇÅêÍ¿¤¹¤ëÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¤ËºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇºÇ¤âÂÎ½Å¤¬½Å¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢±Ñ¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Sun¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
±Ñ¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼½£¤Ë½»¤à¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Û¥ë¥È¥ó¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯1·î¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¿ÈÂÎ¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤à¤¯¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¤È¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¡¢°å»Õ¤é¤Ï·ìÀò¤ÈÂ¡´ïÉÔÁ´¤òµ¿¤¤¡Ö¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤è¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶ÃØ³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°å»Õ¤Ï·ìÀò¤òµ¿¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤³¤Ê¤Î¤«ÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¿´Â¡¤¬Â»½ý¤ò¼õ¤±¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
¡Ö¤½¤ì¤ÇÈà¤é¤Ï¥í¥ó¥É¥óÆ°Êª±à¤Ë»ä¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Þ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¥·¥Þ¥¦¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÆ°ÊªÍÑ¤Îµ¡³£¤Ê¤é¡¢»ä¤Î¿´Â¡¤äÇÙ¤âÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡Ä¤È¤Í¡£¤Ç¤â·ë¶É¤Ï¥³¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤Ç¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤±¤É¡£¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤Î¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥µ¥ê¡¼ÉÂ±¡¤Ë2¤«·î´ÖÆþ±¡¤·¡¢ÍÆÂÎ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Îµ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤â¤¦¤Ä¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢ËèÈÕµã¤¤Ê¤¬¤éÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖºÇ¸å¤ËÊâ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤³¤³6¤«·î´Ö¤ÏÊ¿²°¤«¤é°ìÅÙ¤â³°½Ð¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤ÇÆùÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢¿´Â¡¤òÇïÆ°¤µ¤»·ì°µ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÎÌ¤ÎÌô¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¸Ô´Ö¤äµÓ¤Ë¤Ç¤¤¿¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤Ë¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿çÌ²Ãæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î¤¿¤á¡¢Ìë¤ÏÀìÍÑ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ÎÁõÃå¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í£°ì¤ÎÏÃ¤·Áê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢²ð¸î¼Ô¤Ç¤¢¤ë50Âå¤ÎÊì¥ì¥¤¥µ¤µ¤ó¡ÊLeisa¡Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ©»Ò¤¬3ºÐ¤Î»þ¡¢Åö»þ21ºÐ¤À¤Ã¤¿Éã¤ò¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£»ä¤ÏÂ©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ´Å¤¤¤«¤é¡¢Èà¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤éº£¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Â©»Ò¤¬ÈîËþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢»ä¤¬¤¤¤¯¤é¡Ø¿©»ö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¢¤òÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ËÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¡×
¼Â¤Ï¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¡¢13ºÐ¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤È¥¿¥Ð¥³¤ò³Ð¤¨¡¢10Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¿©»ö¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ20ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤ÏÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ³Û¤¬Ç¯´Ö¤Ç1Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó182Ëü±ß¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢°ìÆü¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤Ï1Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÎÂÎ½Å¤Ï317¥¥í¤òÄ¶¤¨¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÌ¿¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈµßµÞ¼Ö¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È3³¬¤ÎÁë¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÇÄß¤ê¾å¤²¤Æµß½Ð¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºòÇ¯6·î¤Ë¤Ï¡¢·Ú¤¤¿´Â¡È¯ºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç2¤«·îÆþ±¡¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Ç1¤«·î¤ò²á¤´¤·¡¢19¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢°ìÆü30ËÜ°Ê¾å¤Î¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¡¢2.5¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥å¡¼¥¹¤ÈÌµÅü¤ÎÃº»À°ûÎÁ¤ò5ËÜ°û¤àÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´¤¯¼«Í³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼ü¿Íµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö»ÜÀß¤Ç¤Ï¡Ø±ìÁð¤Ï³°¤ÇµÛ¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¿å¤òÍê¤ó¤Ç¤â¡¢ÃÇ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤é²ð¸î»ÜÀß¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤è¡£ÉÂ±¡¤«¼«Âð¤ÇÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤Þ¤·¤À¤·¡¢Êì¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¡×
¤Ê¤ª¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¿©»öÎÌ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿°ìÆü1È¢¤Î¥¿¥Ð¥³¡¢ÀÝ¼èÌÜ°Â¤Î10ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó300¥°¥é¥à¤Îº½Åü¤¬Æþ¤Ã¤¿3¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥å¡¼¥¹¤¬»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¡ÖÉô²°¤Ç¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¶Ø±ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤ÀÉô²°¤Ç°ìÆüÃæ¥ª¥à¥Ä¤òÉÕ¤±¡¢Êì¤Î¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢°å»Õ¤Ë¡Ö40ºÐ¤Þ¤Ç¤·¤«À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È·Ù¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¤ÓÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°å»Õ¤Ë¤Ï¡ØÂÎ½Å¤¬½½Ê¬¸º¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤ÓÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¥Ù¥Ã¥É¤«¤é½Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¹¤ë¤è¡×¤È¸ì¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Î¡ÈºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãí¼Í¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÈîËþ¼£ÎÅÌô¡Ö¥¦¥´¡¼¥Ó¡Ê¥»¥Þ¥°¥ë¥Á¥É¡Ë¡×¤Ç¡¢¿´Â¡È¯ºî¤äÇ¾Â´Ãæ¡¢»à¤Î´í¸±¤ò¤â¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢¼«¿È¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¹ñÌ±ÊÝ·ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊNHS¡Ë¤òÄÌ¤·¤ÆÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢²×Î©¤Á¤ÏÊç¤ë¤Ð¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊì¤Ë¤ª¿¬¤ò¿¡¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¡ÖÂðÇÛ¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö1Ëü¥É¥ë¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÊì¤¬´Å¤ä¤«¤·¤¹¤®¤¿¡£Áá»à¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÊì¤Î¿ÆÀÚ¤¬Â©»Ò¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö°ìÆü1Ëü¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤âÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æ±¾ð¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Í¡×¡ÖÂ¾ÎÏËÜ´ê¤Ç¤Ï²¿»ö¤âÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²èÁü¤Ï¡ØThe Daily Star¡¡2023Ç¯10·î11ÆüÉÕ¡ÖMum of UK¡Çs heaviest man admits she was ¡Ætoo soft¡Ç on 47st son ¡Æaddicted to kebabs¡Ç¡×¡ÊImage: talktv¡Ë¡Ù¡ØThe Sun¡¡2023Ç¯10·î9ÆüÉÕ¡ÖFAT CHANCE I¡Çm UK¡Çs heaviest man - docs tried to send me to zoo to X-ray me for mystery illness¡Ä I cry myself to sleep every night¡×¡ÊCredit: Ian Whittaker¡Ë¡¢2020Ç¯10·î21ÆüÉÕ¡ÖTHE WEIGHT ESCAPE Britain¡Çs 50st fattest man hoisted out of flat by crane after becoming addicted to fast food¡×¡Ù¡ØCasey King¡¡2023Ç¯2·î22ÆüÉÕInstagram¡Ù¡ØMatthew Riggs¡¡2022Ç¯8·î14ÆüÉÕInstagram¡ÖLittle by little day by day we make progress.¡×¡Ù¡ØLife Of A Binge Eater¡¡2021Ç¯6·î26ÆüÉÕInstagram¡ÖYou¡Çve got to find yourself first.¡×¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë