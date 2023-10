ブロックで構成された世界で建築したり探検したり巨大な敵を討伐したりとさまざまな遊び方が可能なゲーム「マインクラフト」は史上最も売れたコンピューターゲームとして知られています。Microsoft傘下のMojangスタジオは、マインクラフトの累計販売本数がついに3億本を突破したことを、2023年10月15日(日)に開催されたイベント「Minecraft Live 2023」で発表しました。

Minecraft Live 2023: The Recap! | Minecraft

https://www.minecraft.net/ja-jp/article/minecraft-live-2023--the-recap-#new_tab

Minecraft has sold over 300 million copies - The Verge

https://www.theverge.com/2023/10/15/23916349/minecraft-mojang-sold-300-million-copies-live-2023

Minecraft crosses 300 million copies sold as it prepares to celebrate its 15th anniversary | Windows Central

https://www.windowscentral.com/gaming/minecraft/minecraft-crosses-300-million-copies-sold-as-it-prepares-to-celebrate-its-15th-anniversary

「マインクラフト」は2009年にパブリックアルファ版が、2011年に正式版がリリースされたゲームです。最初はPCで遊べるJava Editionがメインでしたが、家庭用ゲーム機やスマートフォンなどさまざまなメディアに移植され、2019年には1億7600万本を突破し、それまで1億7000万本という記録を持っていた「テトリス」を抜いて「マインクラフト」が世界で最も売れたゲームとなりました。

マインクラフトの累計販売本数が1億7600万本を突破し「世界で最も売れたゲーム」に - GIGAZINE

2020年には、マインクラフトの累計販売本数がついに2億本を突破。さらに月間アクティブユーザー数が1億2600万人を超えたことも明らかにされました。

マインクラフトの累計販売本数が2億本超え、月間プレイヤー数は1億2600万人超 - GIGAZINE

そして、Microsoftは累計販売本数が3億本を突破したことをMinecraft Live 2023で発表しました。Mojangスタジオの責任者であるヘレン・チャン氏は「15周年を迎える今でも、マインクラフトは史上最も売れているゲームの1つであり、販売本数は3億本を超えています。これは、最初のブロックを配置していた頃には誰も夢にも思わなかったマイルストーンです」とコメントしています。

IT系ニュースサイトのThe Vergeによれば、史上2番目に売れたコンピューターゲームは「グランド・セフト・オートV」ですが、その販売本数は1億8500万本とのことなので、3億本という数字がどれだけすさまじい記録なのかがよくわかります。The Vergeは「マインクラフトは他のゲームとは一線を画しています。少なくとも『Half-Life 3』が発売されるまでは長らくその地位を保ち続けるでしょう」とコメントしています。

なお、Minecraft Live 2023では2024年半ばにリリースされる予定のバージョン1.21についての発表もあり、ランダム生成されるダンジョンの要素や新しいブロック、そして「マインクラフト」のクラフト要素で重要なレッドストーン回路関連のアイテムを自動で生成する「Crafter」の追加なども発表されました。

Try out the new Crafter to automate crafting with Redstone pulses. Whether you’re experienced with Redstone or a beginner, you can use the Crafter to make simple or intricate machines to create your own item factory. pic.twitter.com/03iubs68e6— Minecraft (@Minecraft) October 15, 2023