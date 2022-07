韓国風クッキーの本場の味が日本で味わえちゃう!

日本初の韓国クッキー専門店「THE COOKIE 594(ザ クッキー ゴーキューヨン)」。様々な種類の“フォトジェニックな韓国風クッキー”の投稿が映えすぎると話題沸騰中! ここではメニュー、価格、店舗、Instagramの口コミをご紹介します。

数年前から韓国で流行っているアメリカンクッキー。その流行を日本に伝えてくれたと言っても過言ではない「THE COOKIE 594」では、本場・アメリカのクッキーよりも甘さや大きさを控えめにしたものを提供しているんだとか♪

韓国で実際に調理を担当していた方が同じようにイチから手作りすることで、韓国で味わえるような食べやすいけどボリューム感あるクッキーを味わえます!

表参道店に加えて、2022年6月に新しく新大久保店もオープンして、ますます話題になりそうですね!

賞味期限が長く楽しめる!韓国風クッキーのメニューを紹介

クッキー各種/\430(税込み)

クッキーの種類は、チョコレートチップ、ダブルストロベリー、クロゴマクリームチーズ、ロータスキャラメル、マッチャクリームチーズ、ダブルチョコレート、ウォルナッツ(クルミ)ダークチョコレート、オレオスモア、レモンアールグレイ、ミントオレオ、フィグ(イチジク)アーモンドといった11種類! 割ると溶けたマシュマロが伸びる「オレオスモア」はとろける美味しさ♡

お店のInstagramのハイライトにも掲載されていますが、冷凍や冷蔵することで消費期限が長く楽しめるんだそう♪ 常温なら2日、冷蔵なら7日、冷凍なら21日保存可能! 冷凍した場合、常温で30分以上解凍してから食べることがオススメとのこと。

クッキーケーキ(ストロベリー、ブルーベリー、ロータス、ティラミス)/各\750(税込み)

店内のみで楽しめるクッキーケーキは1日数量限定販売。可愛さとボリューム感に惹かれる女の子が続出中です!

イチゴミルク/\750(税込み)

手作りイチゴジャムとミルクで作られたドリンク。上には生クリームと大きなイチゴがのっていて、華やかさと可愛らしさに胸キュン必至。混ぜたら酸味と甘さが程よいバランスで楽しめます♪

イチゴエード/\680(税込み)

蒸し暑い季節にオススメなのが、インスタ映え間違いナシのエードメニュー。エードとは、果汁を使った飲料水のこと。イチゴエードの他に、「ブルーレモネード」、オレンジとピンクグレープフルーツから成る「オモンエード」、「ゆずエード」の4種類あります。さっぱり甘いエードで暑い夏を乗り切りましょう☆

渡韓気分☆映えすぎるお店を紹介

THE COOKIE 594外観

クッキーだけでなく、渡韓気分を味わえるファクターとなっているのは店内の外観と内装。

表参道店は真っ白な壁面にビタミンカラーのオレンジフォントで「THE COOKIE 594 Would u like some cookies?」と書かれていて、外観の雰囲気が間違いなく韓国っぽ!

THE COOKIE 594内観

ホワイトで統一された店内には、イキイキとした緑の植物やカラフルな可愛らしい絵、積み重ねて飾るとオシャレなイミテーションブックなど、おうちインテリアの参考にしたくなるセンスの良さがキラリ☆

テイクアウトボックス

ショーケースに書かれたフレーバーの名前や価格、TAKE OUTで4つ購入すると入れてくれるオレンジ色のBOXもとっても可愛い♡

クッキー594新大久保

新大久保店は地下1階にある隠れ家的空間♪ シンプルな中にグリーンとオレンジが映える落ち着いた空間になっています。ランダムに座れる階段式の椅子も、おしゃれな雰囲気を演出しています♪

THE COOKIE 594の口コミをInstagramからご紹介!

@riri.nyan.ririサンの口コミ

「大好きなクッキーのお店⁡が⁡新大久保に6月1日オープンしたよ♡ 表参道店よりも店内が広くて⁡新メニューも沢山あったよ!」

@se_chan_ooサンの口コミ

「かわいいクッキーのお店。可愛くて美味しくてボリューミーでまた行きたくなった!」

通販もスタート!韓国風クッキーをテイクアウトしておうちでも♡

現在、都内にしか店舗がないTHE COOKIE 594ですが、なんとこの度ネット販売が始まりました!! お店に直接来られない方や、地方にお住いの方、プレゼント用など様々な用途に合わせて注文可能♪ ネット注文は楽天市場とQoo10からできます。

現在、THE COOKIE 594は新大久保店と表参道店の2店舗だけ。新大久保店はJR新大久保駅から徒歩1分、表参道店は東京メトロ明治神宮前駅の4番出口から徒歩4分と、どちらも好立地♡

みなさんも東京のコリアタウン・新大久保、トレンドの発信地・表参道で、韓国風クッキーを片手に渡韓ごっこしてみませんか?

お問い合わせ先

THE COOKIE 594 新大久保店

住所:東京都新宿区百人町1丁目11-22 B1F

営業時間:11:00~22:00

定休日:不定休

THE COOKIE 594 表参道店

住所:東京都渋谷区神宮前5丁目9-4 1F

営業時間:11:30~19:00

定休日:不定休

公式Instagram:https://instagram.com/the_cookie_594