【2026これ流行る】カルディで発見『進化系キムチ』もずくに梅干し、変わり種がアツい食と暮らしを届けるオレぺが、各分野の専門家とともにひもとく2026年の食トレンド。今年は、「ちゃんとおいしい」と「ちょっと楽しい」を同時に叶える流れが。そんな中、フードクリエイター・丸山千里さんが注目するのが〈変わり種キムチ〉。もずくや梅干しなど、意外な素材との組み合わせで、食べる楽しみが広がります♪組み合わせが楽しい♪変