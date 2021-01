Kacper Pempel / reuters

不具合と返金騒動で話題になった『Cyberpunk 2077』のメーカー CD Projekt Red が、今後のアップデート計画を公表しました。

新たに公開されたアップデート計画の基本方針は、不具合の修正と品質改善が優先、DLCや次世代機への最適化は後。

今後10日以内にバグ修正・改善パッチ1.1、さらに数週以内により大きなパッチ1.2を配信したのち、今後も複数の更新や改善をコンスタントに提供します。

「2021年早期」として予告されていた無料DLCについては、大きなバグや不具合修正を優先したうえで、今後数か月のうちに改めて案内します。

またPlayStation 5 / Xbox Series X|S版アップデート提供の目標は2021年後半であることが明かされました。

返金対応や株主からの訴訟など大きく躓いた本作ですが、今後も長期的に成長させてゆく方針に変更はないことも強調しています。

『Cyberpunk 2077』は、オープンワールドRPGのヒット作『ウィッチャー3』で知られるCD Projekt Redが、いわゆるサイバーパンクものの世界観をゲーム化した作品。

人間を超えたAIの出現や人格のデジタルコピー、人体を置き換え強化するサイバーウェア、リゾート宇宙ステーションに空飛ぶクルマなどテクノロジーは発達する一方で、強欲な巨大企業間の抗争と政府の失墜で治安は悪化し、街は様々な派閥の犯罪組織が幅を利かせる暗黒の未来というあれです。

2012年の開発発表以来、期待の超大作として扱われてきましたが、発売予定の2020年になってから何度か延期を繰り返し、発売直前にも「延期で信頼を裏切るのは苦渋の決断だが、納期優先で無理に発売するよりも、品質を優先するほうが長い目でみて作品のために、ファンのためになる」「コンテンツはすべて完成しているがDay 0パッチの仕上げに時間が必要」(大意)といった説明で小刻みに延期したうえで発売を迎えました。

しかし発売直後から進行不能を含めたバグの報告が多く、特にPS4 / Xbox One 版では、オブジェクトやキャラクターが消える・突然現れる・テクスチャ読み込みが間に合わずのっぺらぼうのような物体になる・キャラクターや乗り物が空を飛ぶ、建物や地面にめり込む・一定時間遊んでいると予告なしにゲームが落ちてやり直しになるといった症状が多発。

明確なバグや不具合以外にも、ゲームの主な舞台となる複雑な都市の場面ではフレームレートが非常に低くカクカクした描画になるなど、一定の審査を経て発売されるはずのゲーム機では最近なかなかお目にかからない低品質でした。

PC版を要求仕様に満たないハードウェアだと分かって無理やり動かしたならいざしらず、家庭用ゲーム機の目玉タイトルとして大規模な宣伝がされていたタイトルだけに、最低限頻繁に落ちずに遊ぶこともできない状態での発売には当然ながら不満の声が上がり、CD Projekt Red は謝罪と返品・返金対応をとっていました。

プレイステーションではダウンロード版がストアから削除される事態になっており、現在も購入できません。

サイバーパンク2077、バグや問題山積で返金対応。初代PS4/Xbox One版の事前不公開を「深くお詫び」

ソニー、『サイバーパンク2077』をPSストアから削除・返金受付。PS5でも購入不可に

CD Projekt Redは発売直後から小刻みに3度の修正パッチ(ホットフィックス)をリリースしていましたが、今回改めて、開発責任者みずからこうした事態になった理由の説明と、今後のロードマップについて説明しました。

Dear gamers,

Below, you’ll find CD PROJEKT’s co-founder’s personal explanation of what the days leading up to the launch of Cyberpunk 2077 looked like, sharing the studio’s perspective on what happened with the game on old-generation consoles. pic.twitter.com/XjdCKizewq- Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 13, 2021