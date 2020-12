スタジオジブリは12月18日、9月から始まった作品静止画の提供を12月をもって終了することを発表した。9月から毎月更新し、これまでに全24作品、1178枚の静止画が提供された。同社プロデューサー鈴木敏夫さんによる直筆メッセージ「常識の範囲でご自由にお使いください。スタジオジブリすずきとしお」も話題となった。



【写真】ナウシカと相棒のテト…「風の谷のナウシカ」より

同社は公式ホームページやLINE公式アカウントを更新。「9月から順次追加公開してきた場面写真ですが、今回をもって更新は最後となります」とし、静止画の提供に一区切りつけることをファンに伝えた。



最後の提供は次の5作品。「風の谷のナウシカ」(1984年)、「天空の城ラピュタ」(1986年)、「おもひでぽろぽろ」(1991年)、「レッドタートル ある島の物語」 (2016年) から各50枚ずつ、「On Your Mark」(1995年)から28枚、合計228枚。



ファンらはSNSに「ジブリ様ありがとうございます」「ジブリ作品のキャラはみんなキラキラしてるから憧れる」「懐かしすぎる」「一番好きな作品あった」等、作品との思い出を振り返った。



特に「On Your Mark」の提供に盛り上がる投稿が目立った。同作品は宮崎駿監督がCHAGE&ASUKA(現CHAGE and ASKA)の楽曲のプロモーションフィルムとして制作した短編アニメーション作品。「『On Your Mark』も入っていたのは嬉しい」「まさかのOn Your Mark」「チャゲアスあってびっくりした」「待ってました」と驚きの声が上がっている。



これまでの提供作品一覧

【第1弾 9月18日公開・計400枚】

「千と千尋の神隠し」(2001年)、「ゲド戦記」(2006年)、「崖の上のポニョ」(2008年)、「借りぐらしのアリエッティ」(2010年)、「コクリコ坂から」(2011年)、「風立ちぬ」(2013年)、「かぐや姫の物語」(2013年)、「思い出のマーニー」(2014年)



【第2弾 10月16日公開・計300枚】

「ハウルの動く城」(2004年)、「猫の恩返し」(2002年)、「ギブリーズepisode2」(2002年)、「ホーホケキョ となりの山田くん」(1999年)、「もののけ姫」(1995年)、「耳をすませば」(1995年)



【第3弾 11月20日公開・計250枚】

「平成狸合戦ぽんぽこ」(1994)、「海がきこえる」(1993)、「紅の豚」(1992)、「魔女の宅急便」(1989)、「となりのトトロ」(1988)



【第4弾 12月18日公開・計228枚】

「風の谷のナウシカ」(1984年)、「天空の城ラピュタ」(1986年)、「おもひでぽろぽろ」(1991年)、「レッドタートル ある島の物語」 (2016年) 、「On Your Mark」(1995年)