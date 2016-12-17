島根・女子大生殺害事件
2009年に、広島県の山中で島根県の女子大学生の遺体が見つかった事件。
2017年1月5日
2016年12月25日
2016年12月23日
2016年12月21日
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島根県の女子大生殺害 死亡した男の素性を近隣住民が明かす
「お母さん似で、目鼻立ちのはっきりしたイケメン」と容疑者を知る近隣住民
日刊ゲンダイDIGITAL
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島根県の女子大学生殺害 容疑者特定の決め手となった画像データ
容疑者特定の決め手となった画像データは、特殊な技術で復元させていた
日テレNEWS NNN
2016年12月20日
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島根県の女子大生殺害事件 遺族「夢を奪った犯人を許せません」
遺族は「夢を奪った犯人を許せません」とコメントを発表した
日テレNEWS NNN
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島根県の女子大学生殺害 交通事故で死亡した男を書類送検
県警は20日、事件直後に死亡した男を殺人などの疑いで書類送検した
日テレNEWS NNN
2016年12月19日
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島根県の女子大生殺害事件 男の車が行方不明前後に浜田市で複数回写る
男の車が自動車ナンバー読み取りシステムに複数回写っていたことが分かった
日テレNEWS NNN
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島根県の女子大生殺害事件 不明現場に男の車の走行記録なし
事故死した男の車の走行記録が、行方不明現場周辺にはなかったことが判明
読売新聞オンライン