MLB Japan公式Instagramは6月2日に投稿を更新し、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）と山本由伸（27）の活躍を紹介した。大谷は5月31日（日本時間6月1日）のフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、5打数2安打をマーク。山本の好投もあり、ドジャースは9-1で勝利し、同日に54歳の誕生日を迎えたデーブ・ロバーツ監督に白星を届ける形となった。 【画像】大谷翔平の妻・真美