ラグビー日本代表の稲垣啓太（36）は6月2日に自身のInstagramを更新し、36歳の誕生日を迎えたことを報告した。投稿では、たくさんのお祝いと応援への感謝をつづり、年齢を重ねる中で多くの人に支えられていることを実感していると明かした。あわせて、妻でモデルの新井貴子（35）との2ショットや、バースデープレートを前にした写真を公開している。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”