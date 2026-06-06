開催：2026.6.6 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 3 - 18 [ジャイアンツ] MLBの試合が6日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとジャイアンツが対戦した。 カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するジャイアンツの先発投手はロビー・レイで試合は開始した。 1回表、4番 ウィリー・アダメス 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランで