上関町で中国電力が計画している使用済み核燃料の中間貯蔵施設について。住民団体から提出されていた環境への影響調査を求める請願を審査した町議会 総務文教委員会は5日、「不採択にすべき」と決めました。上関町議会総務文教委員会は非公開で行われ、住民団体が提出した請願を審査しました。請願では、中間貯蔵施設について、科学的で透明性のある環境影響調査を実施し、研究機関の評価や住民の意見を踏まえた上で計画の撤回や見