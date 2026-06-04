20年近く続く取り組みです。アメリカ軍岩国基地の軍人がボランティアとして基地の外で清掃活動に参加しました。岩国市内を通る旧街道＝「岩国往来」の清掃に取り組んだのはアメリカ軍岩国基地の海兵隊員4人と海軍の隊員2人です。岩国往来は本郷町から今津地区までおよそ30キロに及ぶ道のりで江戸時代から明治時代にかけては生活道として使われていました。2005年から地元のボランティア団体が復元に取り組んでいて、アメリカ軍岩国