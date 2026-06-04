高知県内の宿泊施設に滞在中、知人の財布を盗んだとして県警は6月3日夜、兵庫県の18歳の女を窃盗の疑いで逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは兵庫県神戸市の自称飲食店従業員の18歳の女です。警察によりますと、女は6月2日から3日にかけて、安芸市内の宿泊施設に滞在中、知人の10代女性が所有する現金3万円入りの財布を盗んだ疑いが持たれています。被害者からの届けを受けて警察が捜査したところ女の犯行が明らかとなりまし