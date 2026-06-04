スマートフォンの画面越しにつながっていたライバーとファンが、リアルの会場で熱狂を共有。音楽ライブや交流企画を通じて、ライブ配信カルチャーの新たな可能性を示した。穂乃加○穂乃加が明かした驚くべきエピソードライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」の野外音楽イベント『R-17 Music Project × ZUBA☆FES. “LIVE ALIVE”』が5月23日、東京・池袋西口公園野外劇場 グローバルリングシアターにて開催された。普段はスマート