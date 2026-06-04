北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が、新たな核物質生産工場の視察に乗り出した。【関連】北朝鮮「非核化は絶対に、永遠にあり得ない」『朝鮮中央通信』は6月4日、金委員長が前日の3日、新たに操業を始めた核物質生産工場を現地指導したとし、党中央委員会軍需工業部と核兵器研究所の指導幹部らが同行したと報道した。工場の具体的な位置や生産能力などについては言及しなかった。『朝鮮中央通信』が公開した写真を見