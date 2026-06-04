お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。親交のある人気女優について語った。同番組で現在9歳、6歳、8カ月の3姉妹の子育て中であることが明かされると、山崎は「私だけ“男の子”なんですよ」と説明。昨年誕生した三女については「いろいろ大変でした。赤ちゃんなんですよね、まだね」と笑わせた。この日は、家族ぐるみの仲という女優・