この一年で死亡が確認された被爆者の名前を原爆死没者名簿に書き加える作業が、4日、始まりました。原爆死没者名簿に書き加えられるのは去年の8月6日以降に亡くなった被爆者の名前などで、4日時点で3035人です。記帳するのは2人の被爆者で、今年から新たに公募で選ばれた16歳から70歳までの14人も加わります。■中本信子さん「世界平和のために皆さんに名簿帳簿を引き継いで頂きたいと思う」名簿は8月6日の平和記念式典で