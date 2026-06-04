元ラストアイドルの安田愛里さん（26）が4日までに、SNSを更新。運営している東京・麻布十番の飲食店「安田食堂」を、6月いっぱいで閉店することを発表した。Xや、同店舗のインスタグラムの発表では「突然のご報告になりますが、3年半続けてきた安田食堂を今月いっぱいで閉店することになりました」と報告。「アイドルという全く違う世界から、経験も知識もないまま飛び込んだ飲食業。右も左も分からない状態からのスタートでした