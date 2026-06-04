元ラストアイドルの安田愛里さん（26）が4日までに、SNSを更新。運営している東京・麻布十番の飲食店「安田食堂」を、6月いっぱいで閉店することを発表した。

Xや、同店舗のインスタグラムの発表では「突然のご報告になりますが、3年半続けてきた安田食堂を今月いっぱいで閉店することになりました」と報告。「アイドルという全く違う世界から、経験も知識もないまま飛び込んだ飲食業。右も左も分からない状態からのスタートでしたが、ここまで続けてこられたのは、お店に足を運んでくださった皆さん、応援してくださった皆さんのおかげです。本当に、本当にありがとうございました」と感謝しつつ「麻布十番という場所でお店を続けていくことは、想像以上に簡単ではありませんでした」と吐露した。

「それでも私は、“体が喜ぶご飯を届けたい”“来てくれた人に少しでも元気になって帰ってほしい”そんな想いだけは妥協したくなくて、食材や一つ一つの内容にもこだわってきました。でも、色々なことが重なり、このままの形でお店を続けていくことが難しいという判断になりました。悔しさもあるけれど、このお店を通して出会えた景色や人たちは、私にとって一生の宝物です」とつづった。「残り少ない時間にはなってしまいますが、最後にぜひご飯を食べに来てもらえたら嬉しいです。そして、直接『ありがとう』を伝えさせてください。最後まで、心を込めてお待ちしています」と呼びかけた。

安田は、ラストアイドルの1期生で、22年5月末のグループの活動終了まで活動。その後、同店を開業していた。