巨人で監督も務めた野球評論家の堀内恒夫氏（７８）が４日、自身のブログに新規投稿。長嶋茂雄さんの命日に奇跡的な勝利を収めたチームと次女・三奈さんへの思いをつづった。前日３日に行われたオリックスとの交流戦（東京ドーム）は長嶋さんのちょうど一周忌。試合は劣勢を強いられたが、３点ビハインドの８回に丸が代打逆転満塁本塁打を放ち、土壇場でひっくり返した。そして９回は守護神・マルティネスが締めて鮮やかすぎる