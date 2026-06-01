契約時の特典だけ受け取ってすぐ他社に乗り換える、いわゆるホッピング対策をソフトバンクの各ブランドが導入します。詳細は以下から。ソフトバンクの告知（1、2、3）によると、同社は2026年7月1日以降に新規契約またはのりかえ（MNP・番号移行）で加入したユーザーを対象に、契約解除料を新設するそうです。対象となるのは12ヶ月以内に解約した場合。各ブランドでプランに応じて以下の額が請求されます。◆ソフトバンク・基本プラ