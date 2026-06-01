2026年5月31日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、米国製薬大手の中国バイオ企業への依存が深まり、米国議員が安保上の懸念から投資制限を求めていると報じた。記事は、昨年に世界で5000万ドル（約80億円）以上の規模で行われた大手製薬会社のライセンス取引のうち、48％が中国企業と締結されたものであったと紹介。20年には0％だったこの割合がさらに高まり続けているとした。また、