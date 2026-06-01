JR東日本クロスステーション リテールカンパニーが運営する「NewDays」「NewDays KIOSK」では、6月2日から6月15日まで、「増量フェス」を開催する。期間中は、NewDaysの人気商品を価格据え置きで増量（※従来比）して販売する。※従来比…同社が通常時に販売している同商品との比較今回は、オリジナル商品ブランド「ニュータス」の中でも高い人気を誇る「もちもち食感のクレープ」や、持ち運びに便利なチャック付き焼き菓子「チョ