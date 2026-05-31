スコットランドサッカー協会（SFA）は31日、MFタイラー・フレッチャー（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）をMFビリー・ギルモア（ナポリ/イタリア）に代わり、FIFAワールドカップ2026のメンバーに招集したことを発表した。7大会ぶり9度目のW杯出場を決めたスコットランド代表は、本大会に向けて、30日にキュラソー代表との国際親善試合に臨んだ。試合は4−1で勝利を収めたものの、ギルモアが前半途中にヒザを負傷