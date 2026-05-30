◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神 1-0 ロッテ(29日、ZOZOマリン)

8回をわずか2安打に抑える好投で、今季6勝目をあげた阪神・郄橋遥人投手。試合後には、もはや“名物”となったヒーローインタビューに臨みました。

マウンドでは淡々とボールを投げ込む印象の強い郄橋投手ですが、どうやらインタビューは苦手な様子。これまでもインタビューの最中に「ヤベッ！」と声をあげたり、うまく話がまとまらなくなってしまうなど、その姿が話題となっていました。

この日もマイクを受け取ると苦笑い。ソワソワと質問を待ちます。試合を振り返っては「えー…緊張感ある中で、えー…点取られなくて、本当にうれしいです！」とコメント。早速ファンからも笑い声が起こりました。さらに、8回で降板し、9回はベンチから戦況を見守るという展開になったことについても「みんなのことを、し？（首をかしげる）信用して、はい。もう本当ナイスピッチング、プレーでした、はい」と語り、何度もファンから笑い声と大きな拍手が起こりました。

1点リードで迎えた8回には、2度の四球で2アウト1、3塁とピンチを招く場面も。この展開についても「残っている力を最後…最後じゃないんですけど」と訂正しつつ、「全部出したろうと思って、思い切って腕を振りました」と振り返りました。

そんな中でも、本心をしっかり口にする郄橋投手。交流戦での自身初勝利について触れられると「交流戦とかあんま関係ないですけど、めっちゃうれしいです！」と声をあげ、キャリアハイとなる6勝目についても「本当にみんなに守ってもらって、打ってもらって、応援してもらってのおかげだと思います。ありがとうございます」と感謝を口にしました。