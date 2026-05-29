プロボクシングの元日本・東洋太平洋ライト級王者で「平成のＫＯキング」として人気を博したＳＲＳジム・坂本博之会長（５５）が２９日、東京・後楽園ホールのリング上で、自身が立ち上げた、児童養護施設で暮らす子供たちを支援する「こころの青空基金」の活動を報告した。同会長が現役時代に所属していた角海老宝石ジムに所属するＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也（３０）、元ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王者・小国以載（
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