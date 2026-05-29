《このたび、2026年5月29日(金)17:59をもちまして、本アプリを終了することとなりました》【写真】「嵐ラストライブ」を堂々と使用、ファンも驚いたAmazon商品の“便乗広告”5月25日、STARTO ENTERTAINMENT（以下、STARTO社）の公式ファンクラブ『FAMILY CLUB』の運営する『Ticketアプリ』が、29日をもって使用できなくなることが突如、利用者へ通達された。STARTO社の『Ticketアプリ』が終了「『Ticketアプリ』は、STARTO社所属