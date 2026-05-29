きょうの日経平均株価は終値でも最高値を更新しました。更新は25日以来、4営業日ぶりです。【映像】最高値を更新した日経平均株価きょうの東京株式市場、日経平均株価はイラン情勢で合意が近づいているとの報道や、AIの市場拡大への期待感などから、午前中から上昇し、午後2時過ぎには27日に付けた取引時間中の最高値を更新しました。終値は6万6329円と、きのうより1636円値上がりし、25日に付けた最高値を1100円以上更新し