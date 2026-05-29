【女子旅プレス＝2026/05/29】福岡市・博多駅前で開発中の「明治公園整備・管理運営事業」によって整備される公園の開園日が2026年8月7日に決定。緑豊かな5つの広場や空中散歩を楽しめる立体園路を整備するほか、九州初上陸の絶品ピッツァや話題のサウナなど個性豊かな7店舗が出店する。【写真】豊かな緑に囲まれた「明治公園」完成イメージ◆博多駅前の「明治公園」街に新たなにぎわい創出九州の玄関口である博多駅前エリアにあり