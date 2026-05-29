BTS・JINとも共演経験のある女優チ・イェウンが、Netflixシリーズ『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』で甲状腺がんの闘病を初めて明かし、話題を集めている。そんななか、番組のPDが手術を受けたチ・イェウンの健康状態について語った。【写真】兄妹？BTS・JINとチ・イェウンの仲良しSHOT5月29日、ソウル市内のカフェで、Netflixシリーズ『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』のイ・ソミンPDとユン・シネ作家のインタビュー