今季限りでボーンマスの指揮官を退いたアンドニ・イラオラ。アーセナルもマンチェスター・シティもボーンマスを相手には勝ち点を落としており、イラオラはボーンマスを恐るべき集団に変貌させたことで高い評価を得ている。ボーンマスはイラオラのもとで、クラブ初となる欧州コンペティションへの出場権を獲得した。新天地としてACミラン、あるいはクリスタル・パレスという噂が出ていたが、ドイツ『sky sports』は同監督がブンデス