28日朝、羽後町で山菜取りに出かけた84歳の女性がクマに襲われ手や背中にけがをしました。高橋勤記者「クマによる人身被害があった羽後町の現場です。道の両脇は深い茂みに覆われ、辺りには杉林が広がっています」湯沢警察署の調べによりますと28日午前8時45分ごろ、羽後町西馬音内堀回の山林で近くに住む84歳の女性が山菜採りに向かう途中、やぶからクマ2頭が出てきて襲われました。女性は左手の甲や背中などにけがをしましたが歩