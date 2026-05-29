コップ１杯の水でクマを特定冬眠明け早々、市街地にクマが出没し始めている。各自治体がさまざまなクマ対策を講じているが、昨秋から秋田県が取り入れたのは、川や湖の水からクマのDNAを検出する「環境DNA」調査だ。「コップ１杯の水があれば、24時間以内に、１km上流にどのクマがどれくらいの数いたかが推測できます」こう言うのは、株式会社フィッシュパス（福井県坂井市）の中谷優基さん。川をクマが歩けば毛が落ちる。水を飲ん