元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」で、ザスパ群馬ルミナスのコーチを務める山崎円美さんが、妻の妊娠を発表した。２８日にインスタグラムで「ご報告させてくださいこの度、妻のお腹の中に小さな命を授かる事ができました（もうだいぶでかい笑）」と伝え、マタニティーフォトをアップ。「いくつかある選択肢の中から自分達で選択し、チャレンジを繰り返し、祈って願って祈って願い続け、、、ついに僕たちの元へ」