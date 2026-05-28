【モデルプレス＝2026/05/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた黒木聖那が5月28日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、話題となっている。【写真】「今日好き」出身・日本一のイケメン高校生「食欲そそる色合い」完璧な手作り肉じゃが◆黒木聖那「完璧」手作り肉じゃが公開黒木は「肉じゃが作った 完璧」とつづり、写真を投稿