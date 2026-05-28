「今日好き」黒木聖那「完璧」手作り肉じゃが披露「食欲そそる色合い」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた黒木聖那が5月28日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」出身・日本一のイケメン高校生「食欲そそる色合い」完璧な手作り肉じゃが
黒木は「肉じゃが作った 完璧」とつづり、写真を投稿。白い器には半月切りのにんじんや薄切りの肉、じゃがいもが入っており、じゃがいもの煮崩れなどもなく、程よい照りのある仕上がりになっていることが伺える。
この投稿には「料理上手で尊敬します」「完璧な肉じゃがですね」「愛情感じる手料理」「食欲そそる色合い」「美味しそう」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。黒木は「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。また、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2024」でグランプリを獲得した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身・日本一のイケメン高校生「食欲そそる色合い」完璧な手作り肉じゃが
◆黒木聖那「完璧」手作り肉じゃが公開
黒木は「肉じゃが作った 完璧」とつづり、写真を投稿。白い器には半月切りのにんじんや薄切りの肉、じゃがいもが入っており、じゃがいもの煮崩れなどもなく、程よい照りのある仕上がりになっていることが伺える。
◆黒木聖那の投稿に反響
この投稿には「料理上手で尊敬します」「完璧な肉じゃがですね」「愛情感じる手料理」「食欲そそる色合い」「美味しそう」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。黒木は「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。また、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2024」でグランプリを獲得した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】