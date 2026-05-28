藤川はん、そら「イチャモン」やで──。【もっと読む】（1）阿部監督の暴行事件は巨人にとって“渡りに船”だったか…異様に早い「解任判断」の裏側そんな感想を抱いたファンも少なくないのではないか。27日の日本ハム戦で、阪神の藤川球児監督（45）がまたもや審判に抗議したのだ。五回表、2死一、三塁の場面。先発の大竹の2球目に一塁走者の水野が二盗を仕掛けた。打者のエドポロは空振り。水野が二塁ベース手前で止まっ