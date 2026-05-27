「ねこねこ」夏の新作スイーツ！ 「NEKO NEKO Summer Vacation～喫茶店に集うねこたち～」をテーマに6月1日(月)から販売スタート！ このシリーズは2024年から続く夏の恒例企画で、今年で3年目。 「ねこねこ」ならではの美味しさはもちろん、涼やかさや癒しを届けることをコンセプトに、毎夏心待ちにしているファンも多いはず。 今年のテーマは「喫茶店」。ねこたちが暑い夏にひ