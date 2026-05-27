◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、美浦トレセン皐月賞２着からの逆転を狙うリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、津村明秀騎手を背にＷコースを単走で疾走。馬場の大外をダイナミックなフォームで駆け抜け、６ハロン８４秒１―１１秒３をマークした。１週前に仕上がっているため馬なりの調整だったが、見た目以上に時