待望の新店舗がオープンしましたよ！この記事の完全版を見る【動画・画像付き】2025年8月の1号店オープン以来、SNSやメディアで話題を呼んでいる「武蔵野うどん小麦晴れ」。2026年5月20日（水）に3号店「武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール与野店」をオープンしました。これまでのロードサイド店舗とは異なる、待望のショッピングモール初出店です。最大の特徴は、メインのうどんを注文すると、毎日店内で製麺するうどんのおかわり