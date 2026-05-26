「女子プロレス・スターダム」（２６日、後楽園ホール）マリーゴールドを退団した林下詩美（２７）が古巣に電撃登場した。セミの１０人タッグマッチで上谷沙弥（２９）がフワちゃんにフォール勝ちし、リング上でマイクを握ったところでテーマ曲が流れ、会場に現れた。騒然となる中、リングに上がった詩美は「自分はまたこのスターダムでプロレスがしたいと思ってます」と復帰の意向を表明した。スターダムのファンも驚嘆の声