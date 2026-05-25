あと一品に「カニカマ＋1品」で即席マヨあえ 常備食材のカニカマ。そのまま食べるだけでなく、サラダ、スープ、あえ物などに入れることで、彩りもうまみもアップし、さまざまな料理に使えて便利ですよね。今回は、カニカマとおうちにある野菜1品ですぐに作れる「カニカマのマヨあえ」の味バリエをご紹介します。 わさびやからしなどを入れてアレンジ◎ マヨネーズだけでももちろんおいしいのですが、わさびやからしを入れて味に