★初夏の銚子で絶景写真旅！★ 絶景ポイントだらけの千葉県銚子市を小峠英二さん、天童よしみさんAぇ! groupリーダーの小島健さんが巡リます 【出演者】小峠英二・天童よしみ・小島健（Aぇ! group） 【ご紹介させていただいた施設】・銚子セレクト市場・トゥクトゥクの駅・海ぼうず・銚子電鉄・飯沼観音圓福寺・さのや