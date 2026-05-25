西〜東日本太平洋側に停滞していた前線が南に下がり、九州南部〜南西諸島は雲が多く、所により雨や雷雨となっています。北海道も雲が多くなっていますが、その他の地方は晴れて気温が平年より高い所が多くなっています。週の中頃は、低気圧が発達しながら日本付近を通過するため、西日本〜北日本では雨となる見込みです。暖気が北上し、雨が降っても最高気温が25度以上の夏日となる所が多く、湿った暑さとなるでしょう。低気圧が去