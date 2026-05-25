パラリンピックに２度出場し、2025年２月のパラフェンシングワールドカップ・ブラジル大会では男子フルーレAで自身初の金メダルを獲得するなど、目覚ましい活躍を続ける加納慎太郎。近年はオリンピック選手と剣を交える機会も増えており、技術や戦術の向上はもちろん、彼らの姿勢から「自分の人生にも活きる時間の使い方」を学んでいる。進化を止めない加納に、普段の生活や思い出に残る大会について聞いた。加納 慎太郎（かのう・