サッカーの明治安田J2・J3「百年構想リーグ」は24日、地域リーグラウンド最終節を迎え、ホームで湘南と対戦したモンテディオ山形は3対1で勝利しました。通算成績は8勝10敗で、順位は10チーム中7位です。次の試合は5月31日にプレーオフラウンドの第一節が予定されています。