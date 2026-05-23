お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が23日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に相方の富澤たけし（52）とともに生出演。一部ネットニュースに苦言を呈した。伊達が「この間のネットニュース見た？サンドウィッチマンのマンが漢数字の万になってたの」と切り出した上で「なだ万じゃないんだから！」と痛烈にツッコミを入れた。さらに「なだ万みたいになってたぞ。