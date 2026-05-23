女子プロレス「スターダム」２３日の愛知・豊田合成記念体育館大会で、フワちゃんが上谷沙弥（２９）にフォール負けを喫した。フワちゃんはこの日、４月の横浜アリーナ大会でのシングル戦で大金星を挙げた安納サオリとタッグを初結成。極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の上谷＆琉悪夏と対戦した。昨年度のプロレス大賞で女子選手として史上初のＭＶＰを獲得した上谷に対し、フワちゃんはドロップキック３発の猛攻を仕