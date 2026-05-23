23日午前、白鷹町で男性(72)がトラクターの下敷きになり、胸の骨などを折る大ケガをしました。 警察によりますと、23日午前9時10分ごろ、白鷹町高玉の町道で、近くに住む農業の男性(72)が農耕用トラクターの右前輪の下敷きになっているのを近所の人が発見し、119番通報しました。男性は病院に搬送され、右鎖骨と肋骨を折る大ケガをしました。警察で事故の原因を調べています。